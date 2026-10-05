DAX 25.271 +0,2%ESt50 6.235 -0,1%MSCI World 4.926 +0,7%Top 10 Crypto 11,63 -4,5%Nas 27.372 +0,7%Bitcoin 76.849 -0,0%Euro 1,1198 -0,5%Öl 101,7 -0,6%Gold 4.139 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Scholz: Nord-Süd-Kommission soll mutige Lösungen entwickeln

BERLIN (dpa-AFX) - Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will als Vorsitzender der Nord-Süd-Kommission die internationale Zusammenarbeit deutlich verstärken. "Die Kommission wird gemeinsame Vorschläge für eine gute Zukunft unserer Welt entwickeln - über Grenzen, politische und gesellschaftliche Lager hinweg: Nicht im Geist des kleinsten gemeinsamen Nenners, sondern mutige und wegweisende Lösungen, die auch umgesetzt werden können", teilte er in Berlin mit.

Werbung

Scholz stellte zusammen mit der Co-Vorsitzenden Laura Chinchilla, der ehemaligen Staatspräsidentin von Costa Rica, die Liste der 20 Kommissionsmitglieder vor. Darunter sind Weltbankpräsident Ajay Banga sowie Ngozi Okonjo-Iweala, Generaldirektorin der Welthandelsorganisation (WTO). Scholz sagte, das Gewicht der Kommission werde entscheidend von der Strahlkraft und dem Gewicht ihrer Mitglieder bestimmt sein.

Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD) hatte die Kommission im Juni formal eingesetzt. Aufgabe ist es, Empfehlungen für eine neue entwicklungspolitische Kooperation zwischen globalem Norden und globalem Süden zu erarbeiten. Dazu zählen Vorschläge für neue Partnerschaftsmodelle und Impulse für die Zukunft der Entwicklungspolitik.

"Wir brauchen Partnerschaft statt Konflikt zwischen Süd und Nord - gegründet auf gemeinsamen Werten, sozialer Gerechtigkeit und friedlichem Zusammenleben", erklärte Laura Chinchilla. "Und wir wollen das Vertrauen in das internationale System erneuern, indem wir zeigen, dass multilaterale Entscheidungen das Leben von Menschen ganz konkret verbessern können."/cn/DP/nas

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.