Scholz: Öffentlicher Überbietungswettbewerb bei Ukraine schädlich

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat angesichts der hitzigen Debatten über die militärische Unterstützung der Ukraine zu mehr Geschlossenheit gemahnt. In seiner Regierungserklärung zum außerordentlichen EU-Rat sagte Scholz, dass von dem Treffen der Staats- und Regierungschef ein klares Signal ausgehen werde, dass die Ukraine zur Europa gehöre. Auf dem EU-Rat, der am Donnerstag und Freitag in Brüssel stattfindet, werde man dieses Versprechen an die Ukraine bekräftigen: "Die Ukraine gehört zu Europa, ihre Zukunft liegt in der Europäischen Union! Und dieses Versprechen gilt", sagte Scholz.

Aber er mahnte auch innerhalb Deutschland und der EU zu einer vorsichtigeren öffentlichen Kommunikation bei der Unterstützung der Ukraine. "Der Zusammenhalt innerhalb unserer Bündnisse und unseren Allianzen ist unser höchstes Gut. Diesen Zusammenhalt wahren und stärken wir, indem wir Entscheidungen zunächst vertraulich vorbereiten - und dann erst kommunizieren", sagte er in seiner Regierungserklärung im Bundestag.

"Was unserer Geschlossenheit hingegen schadet ist ein öffentlicher Überbietungswettbewerb nach dem Motto: Kampfpanzer, U-Boote, Flugzeuge - wer fordert mehr? Was schadet, sind markige innenpolitische Statements und Kritik an Partnern und Verbündeten auf offener Bühne", sagte Scholz.

Deutschland werde sich daran nicht beteiligen. "Denn jede Dissonanz, jede Spekulation über mögliche Interessensunterschiede nutzt einzig und allein Putin und seiner Propaganda", mahnte Scholz mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin und dessen Angriffskrieg auf die Ukraine.

Deutschland habe der Ukraine im vergangenen Jahr mit über 12 Milliarden Euro zur Seite gestanden - und diese große Unterstützung setze Deutschland auch 2023 fort. Deutschland werde die Ukraine "so lange wie nötig" dabei unterstützen, um ihre Souveränität und Territoriale Integrität zu verteidigen. Auch werde die EU die Sanktionen zum Jahrestag des Kriegsbeginns noch einmal verschärfen. Scholz zeigte sich überzeugt, dass Putin den Krieg nicht gewinnen wird.

