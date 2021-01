Scholz offen für Verlängerung des Corona-Lockdowns

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat sich offen für eine Verlängerung des Corona-Lockdowns gezeigt und eine weitere Auszahlung von staatlichen Wirtschaftshilfen in Aussicht gestellt.

"Wir werden rechtzeitig Entscheidungen treffen. Wir haben uns vorgenommen, die Inzidenzen zu senken, dafür zu sorgen, dass die Infektionsrate zurückgeht", erklärte Scholz im ZDF-Morgenmagazin. Man werde sich die Lage genau anschauen und dann wie auch in Vergangenheit "die notwendigen Entscheidungen" treffen, so Scholz.

Er betonte, dass trotz der Kritik an der langsamen Auszahlung der November- und Dezemberhilfen an die vom Corona-Lockdown betroffenen Firmen die staatlichen Hilfen ihre positive Wirkung entfaltet hätten und der Staat die Wirtschaft weiterhin stützen werde. "Die starke fiskalische Antwort, die Bazooka, hat tatsächlich ihre Wirkung entfaltet und es wird ja übrigens auch international so bewertet", so Scholz. "Wir werden das so lange machen, wie es nötig ist."

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wird am Mittag im Deutschen Bundestag seine Impfstrategie im Deutschen Bundestag darlegen. Scholz, der Spahn zuvor einen Fragekatalog geschickt hatte, sagte dem ZDF, es müsse "alles auf den Tisch kommen" und "maximale Transparenz" herrschen.

Die Entscheidungen der deutschen Regierung seien alle richtig gewesen, so Scholz. Es gehe nun aber um die Frage, ob bei der Frage der Impfstoffbeschaffung durch die Europäische Kommission "überall die Möglichkeiten genutzt worden sind, um maximal zu bestellen, damit wir eine ausreichende Versorgung unserer Bevölkerung gewährleisten können".

