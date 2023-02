Scholz plädiert für Produktionsausweitung in der Rüstungsindustrie

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich für ein deutliches Hochfahren der deutschen Rüstungsindustrie ausgesprochen. Angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und des Bedarfs an militärischen Gütern und Munition sei deutlich geworden, dass das bisherige Verhältnis zwischen Verteidigungsministerium und Rüstungsindustrie so nicht mehr fortdauern könne.

In den vergangenen Jahren sei das Verhältnis ähnlich gewesen wie bei dem eines Autokaufs, wo es ausreichende Lagerkapazitäten gab, ausreichend produziert wurde und immer ausreichend Wartung zur Verfügung gestanden habe.

"Wir müssen die Art und Weise verändern, wie wir mit unserer Industrie umgehen", sagte Scholz auf der Münchner Sicherheitskonferenz laut Übersetzung. "Es muss permanent produziert werden, damit wir permanent so etwas zur Verfügung haben, diese wichtigsten Waffen."

Zuvor war Scholz gefragt worden, für wie lange die Munitionsbestände noch ausreichen würden, damit die Ukraine sich verteidigen könne.

"Wir werden unser Bestes tun, damit tatsächlich der Nachschub auch gesichert ist", sagte Scholz.

Scholz versprach zudem, dass Deutschland die europäischen Partnerländer, die der Ukraine ältere oder moderne Panzer zur Verfügung stellen, weiterhin logistisch unterstützt würden. Man werde der Ukraine so lange wie nötig helfen und damit erfolgreich sein, so Scholz.

"Ich bin mir sicher, dass schließlich und endlich das wirklich auch zu einem echten militärischen Effekt führen wird", sagte Scholz mit Blick auf die Panzerlieferungen. "Aber das Wichtigste an der Sache, das Wirksamste an der Sache ist, das Putin endlich versteht, dass er sich irrt, wenn er glaubt, dass er an dem Kurs nur lange genug festhalten muss, und dann irgendwann werden wir eben nicht mehr unterstützen. Das wird nicht passieren."

Scholz hatte am 25. Januar versprochen, für die Ukraine rasch zwei Panzer-Bataillone mit Leopard-2-Panzern zusammenzustellen. Ein Bataillon ist in der Ukraine üblicherweise mit je 31 Panzern ausgestattet. Bislang hat er noch keine ausreichenden Zusagen der europäischen Partnerländer für die Zusammenstellung dieser beiden Bataillone bekommen.

