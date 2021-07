Deutschland und Frankreich werben bei G20 für CO2-Mindestpreis

Venedig (Reuters) - Deutschland und Frankreich haben beim Treffen der G20-Finanzminister in Venedig für eine engere internationale Kooperation beim Klimaschutz geworben.

Sie brachten zudem einen Mindestpreis für CO2-Emissionen ins Gespräch. Die USA betonten dagegen am Freitag, es seien auch andere Wege hin zu Klimaneutralität denkbar.

Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire forderte die 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) zu mehr Tempo auf. Ein einheitlicher Preis für CO2-Emissionen sei momentan nicht durchsetzbar. Es könne aber eine Untergrenze gezogen werden. Das könnte für die G20-Staaten, darunter die für besonders viele Emissionen verantwortlichen Länder USA und China, ein guter Startpunkt sein, so Le Maire.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz sagte laut Redemanuskript, Länder, die beim Klimaschutz vorangingen, dürften keine Nachteile haben durch Produktionsverlagerungen der Industrie in andere Teile der Welt. Der SPD-Kanzlerkandidat sprach sich erneut für einen "Klima-Club" aus, in dem gemeinsame Maßnahmen gegen den Klimawandel entwickelt würden. Internationale Absprachen könnten unter anderem beim Austarieren eines CO2-Preises helfen. Dieser sei das zentrale Instrument, damit Staaten klimaneutral würden. "Der Klima-Club kann Koordinierung anbieten, um mit Unterschieden beim CO2-Preis umzugehen." Es gehe nicht darum, dass alle Länder den gleichen Ansatz wählen müssten. Aber die Maßnahmen sollten transparent und vergleichbar sein. Machbar sei ein Mindestpreis für CO2-Emissionen.

Die G20-Länder verursachen rund 80 Prozent der klimaschädlichen CO2-Emissionen. US-Finanzministerin Janet Yellen sagte, dagegen müssten jetzt konkrete Maßnahmen ergriffen werden. Es gebe aber Alternativen zu einem CO2-Preis, der in Deutschland dieses Jahr eingeführt wurde und momentan bei 25 Euro pro Tonne Kohlenstoffdioxid liegt. Über die Jahre soll er ansteigen.

Yellen sagte in Venedig, um bis zur Mitte des Jahrhunderts klimaneutral zu werden, seien im G20-Kreis erhebliche staatliche und private Investitionen nötig. Die US-Regierung plane massive Investitionen, um den Energie- und Verkehrssektor weniger klimaschädlich zu machen.

Die EU strebt bis 2030 eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes von mindestens 55 Prozent im Vergleich zu 1990 an. Am nächsten Mittwoch sollen Details in Brüssel zur Umsetzung vorgestellt werden. Verhindert werden soll dabei die Verlagerung des CO2-Ausstoßes aus einem Land in ein anderes, wenn ein Industriebetrieb schärferen und teureren Klimaauflagen am bisherigen Standort ausweichen will. Die EU will das mit einem neuen Instrument einschränken, einem sogenannten Grenzausgleichssystem. Dies soll Wettbewerbsnachteile für europäische Produzenten vermeiden.

Scholz will das zudem mit einem möglichst global aufgestellten Klima-Club absichern. Dieser soll sich zu den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens bekennen und Klimaneutralität bis spätestens 2050 anstreben. Um Unternehmen Planungssicherheit zu geben, sollen die Mitglieder den erforderlichen Umbau der Industrie - etwa der Stahl- und Chemiebranchen - untereinander abstimmen.