Scholz: Putin-Teilnahme an G20-Gipfel in Brasilien ist Spekulation

NEU DELHI (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz sieht keinen Anlass, sich mit einer möglichen Teilnahme des russischen Präsidenten Wladimir Putin am nächsten G20-Gipfel 2024 in Brasilien zu beschäftigen. Am Rande des G20-Gipfels unter indischem Vorsitz in Neu Delhi sagte Scholz am Sonntag, wichtig sei jetzt die verabschiedete Gipfel-Erklärung, der sich Russland nicht habe entziehen können. "Deshalb ist das jetzt Spekulation, ob das so sein wird, dass er überhaupt kommt oder nicht", sagte Scholz. "Da will ich mich auch nicht mit befassen."

Am Gipfel in Indien hatte Putin nicht teilgenommen und sich von seinem Außenminister Sergej Lawrow vertreten lassen.

Um die Gipfelerklärung von Neu Delhi hatten die führenden Industrie- und Schwellenländer wegen Passagen zum Ukraine-Krieg lange gerungen. Der Kompromiss sieht vor, dass der russische Angriffskrieg nicht mehr

- wie noch im Vorjahr - ausdrücklich von einer Mehrheit der Länder

verurteilt wird. Stattdessen wird allgemein auf die territoriale Integrität, also die Unverletzlichkeit von Grenzen, verwiesen.

"Aber das ist ja doch das eigentliche Ereignis", würdigte Scholz den Kompromiss. Es seien Entscheidungen getroffen worden, bei denen "Russland akzeptieren musste, dass die Weltgemeinschaft die gewalttätigen Prinzipien russischer Politik nicht richtig findet"./mfi/rom/DP/he