Scholz rät junger Generation zu Aktien als ergänzende Altersvorsorge

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) empfiehlt besonders der jungen Generation zur Altersvorsorge den Kauf von Aktien. "Ich rate jedem und jeder, zusätzlich etwas für das Alter zu tun", sagte der SPD-Kanzlerkandidat im Live-Interview mit Business Insider. "Ich würde den Leuten raten, neben gesetzlicher oder betrieblicher Rente in Aktien zu investieren - das sollte man machen." Er selbst halte allerdings keine Aktien, auch, "damit nicht der Verdacht entsteht, dass ich meine Entscheidungen aus irgendwelchen Interessen treffen würde." Sein Geld habe er auf dem Girokonto, sagte Scholz - "das ist aber nicht meine Altersvorsorge".

Die wichtigste Altersvorsorge werde jedoch auch in Zukunft die gesetzliche Rente sein, sagte Scholz. Er verwies auf das bis 2025 festgesetzte Rentenniveau. Dieses wolle er gerne darüber hinaus verlängern. Damit das Rentenniveaus stabil bleibe, müssten auch die Frauenerwerbstätigkeit und die Frauenarbeitsstunden durch Maßnahmen wie den Ausbau der Ganztagsbetreuung gewährleistet werden, sagte Scholz. Gleichzeitig müsse es besser gelingen, ältere Arbeitnehmer, die ihren Job verlieren, bis zur Rente neue Arbeit zu verschaffen. "Das sorgt für stabile Einzahlungen."

Trotzdem werde der Staat die gesetzliche Rente weiterhin durch Steuergelder bezuschussen müssen. Eine rote Linie, die die Summe dieser Zuschüsse nicht überschreiten sollte, will Scholz nicht ziehen. "Was notwendig ist, kann man machen", sagte er laut Business Insider. Bei den Rentenzuschüssen handele es sich um "händelbare Summen", schließlich werde der Haushalt in den kommenden Jahren bedeutend wachsen.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 11, 2021 11:37 ET (15:37 GMT)