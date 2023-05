Scholz reist am Freitag nach Estland - Treffen mit baltischen Staaten

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Freitag zu einem Treffen mit der Regierungschefin und den Regierungschefs der drei baltischen Staaten nach Tallinn reisen. Im Mittelpunkt der Gespräche werden laut Regierungssprecher Steffen Hebestreit die Außen- und Sicherheitspolitik, der für Juli geplante Gipfel der Nato-Staaten in Vilnius sowie EU- und energiepolitische Fragen stehen.

In Tallin wird Scholz am Freitag zunächst zu einem bilateralen Gespräch mit Estlands Ministerpräsidentin Kaja Kallas zusammenkommen. Anschließend nimmt er an dem Treffen von Kalles mit Litauens Staatspräsident Gitanas Nauseda sowie Lettlands Ministerpräsident Krisjanis Karins teil.

May 22, 2023