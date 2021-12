Scholz reist am Freitag nach Paris und Brüssel

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Freitag zu seinen ersten Antrittsbesuchen nach Paris und Brüssel reisen. In Paris wird Scholz von Präsident Emmanuel Macron mit militärischen Ehren empfangen.

"Der erste Auslandsbesuch von Bundeskanzler Scholz ist Ausdruck der engen Verbundenheit und Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich. Bilaterale, internationale und europäische Themen werden im Mittelpunkt des Gesprächs stehen", erklärte das Bundespresseamt.

Im Anschluss an das Gespräch ist eine gemeinsame Pressekonferenz von Scholz und Macron geplant.

In Brüssel wird Scholz die Europäische Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sowie den Präsidenten des Europäischen Rates Charles Michel treffen. Im Fokus wird laut Bundespresseamt die Vorbereitung des Europäischen Rates in der kommenden Woche stehen. Auch hier sollen im Anschluss an die beiden Gespräche jeweils Pressestatements stattfinden.

Am Abend wird Scholz in Brüssel mit NATO Generalsekretär Jens Stoltenberg zusammentreffen, um die Bedeutung der Allianz für die deutsche, europäische und transatlantische Sicherheit zu unterstreichen, erklärte das Bundespresseamt. Hier sind ebenfalls Pressestatements vorgesehen.

