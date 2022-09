Scholz reist am Montag zur UN-Generalversammlung nach New York

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz wird am Montag zur Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) nach New York reisen und dort eine Rede halten. Regierungssprecher Steffen Hebestreit erklärte, dass Scholz im Rahmen der UN-Generalversammlung auch hochrangige Vertreter anderer Staaten treffen werde, um über die aktuellen globalen Herausforderungen, die Ernährungssicherheit und die Klimawende zu sprechen.

Am Dienstag wird Scholz an der UN-Generalversammlung teilnehmen. Für Mittwoch sind Treffen mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres sowie mit der Global Crisis Responsive Group auf Ebene der Staats- und Regierungschefs geplant. Scholz wird an dem Tag zudem mit Vertretern von jüdischen Organisationen zusammenkommen. Am Mittwochabend reist Scholz zurück nach Berlin.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 14, 2022 07:44 ET (11:44 GMT)