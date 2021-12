Scholz reist am Sonntag nach Polen

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Sonntag zu seinem Antrittsbesuch nach Warschau reisen. Das kündigte Regierungssprecher Steffen Hebestreit an. Der frühe Antrittsbesuch in Polen finde auch anlässlich des 30. Jubiläums des Vertrages über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland statt, hob er hervor. In Warschau werde Scholz von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki mit militärischen Ehren empfangen. Im Mittelpunkt des sich anschließenden Gesprächs sollen laut den Angaben bilaterale, europäische und internationale Themen stehen. Im Anschluss ist eine Pressebegegnung geplant.

December 10, 2021 03:26 ET (08:26 GMT)