Scholz reist Montag zu Treffen mit Westbalkanländern nach Albanien

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist am Montag zu einem Treffen mit den Staats- und Regierungschefs der Westbalkanländer nach Albanien. An der Konferenz im Rahmen des Berlin-Prozesses nehmen auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, teil

Bei den Gesprächen geht es laut Regierungssprecher Steffen Hebestreit unter anderem um Fragen der regionalen und bilateralen Zusammenarbeit, die weitere Integration der Westbalkanregion in den EU-Binnenmarkt sowie um den ökologischen und digitalen Wandel im Westbalkan.

Es sei außerdem davon auszugehen, dass am Rande des Treffens auch der Konflikt zwischen Serbien und Kosovo zur Sprache kommen wird, so Hebestreit. Es ist aktuell allerdings unklar, ob der serbische Präsident Aleksandar Vucic zu der Konferenz in die albanische Hauptstadt Tirana reisen wird. In den vergangenen Wochen hat sich der Konflikt im Norden Kosovos verschärft, nachdem ein Polizist auf Patrouille bei einem Angriff getötet und bewaffnete Serben von der Polizei erschossen wurden. Serbien hatte seine Truppen an der Grenze zum Kosovo massiv verstärkt. Das Auswärtige Amt hat zur Deeskalation der Lage und Rückkehr zu politischen Gesprächen aufgerufen.

Im Anschluss an die Konferenz ist für Montag um 17:45 eine Pressekonferenz von Scholz, von der Leyen und Albaniens Ministerpräsident Edi Rama geplant.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2023 09:27 ET (13:27 GMT)