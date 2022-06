Scholz reist nächste Woche zum Westbalkan sowie Griechenland und Bulgarien

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird kommenden Freitag und Samstag in den Westbalkan sowie nach Griechenland und Bulgarien reisen. Dabei geht es auch um den Wunsch der Westbalkan-Länder eines zügigen Beitritts zur Europäischen Union. Scholz hat in den vergangenen Wochen angesichts des russischen Einfluss in der Region wiederholt einen schnellen EU-Beitrittsprozess für die Länder unterstützt.

"Im Zentrum der Reise wird die EU-Perspektive der Westbalkan-Länder und der deutsche Beitrag zur Verbesserung der regionalen Kooperation und zur Überwindung der bilateralen Blockaden stehen", erklärte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfang Büchner.

Weiteres Thema wird die Abstimmung der gemeinsamen Reaktionen auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sein.

Scholz wird am Freitag zunächst die deutsche Kosovo-Truppe (KFOR) im Kosovo besuchen und dann nach Serbien reisen. Abends wird er auf Einladung des griechischen Ministerpräsidenten an einem Abendessen mit den Ländern der regionalen Initiative Südosteuropäische Kooperationsprozess (SEECP) in Thessaloniki teilnehmen. Am Samstag reist der Bundeskanzler dann nach Nordmazedonien und als abschließende Station nach Bulgarien. Details der Reise werden aktuell noch abgestimmt, so Büchner.

