Scholz reist Sonntag zu europäischem Treffen zur Ukraine nach London

Von Andrea Thomas

DOW JONES--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Sonntag auf Einladung des britischen Premierministers Keir Starmer nach London reisen. Dort will Starmer mit Scholz und weiteren europäischen Staats- und Regierungschefs, Nato-Generalsekretär Mark Rutte sowie der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, und dem Präsident des Europäischen Rates, Antonio Costa, über die Lage in der Ukraine und eine Beendigung des Krieges beraten.

Wer­bung Wer­bung

"Im Mittelpunkt des Treffens werden die weitere enge Abstimmung der europäischen Partner und Verbündeten zur Unterstützung der Ukraine, mögliche Friedensverhandlungen und Fragen der europäischen Sicherheit stehen", erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Starmer werde auch von seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump in Washington berichten.

Nach Abschluss des Treffens wird Scholz in London die Presse unterrichten. Scholz halte eine Debatte über den Einsatz von Friedenstruppen in der Ukraine für verfrüht, so Hebestreit.

Wer­bung Wer­bung

Am Donnerstag wird Scholz zum außerordentlichen Gipfel der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union (EU) nach Brüssel reisen. Bei dem Treffen steht laut Hebestreit schwerpunktmäßig die Lage in der Ukraine sowie die Stärkung der europäischen Sicherheits- und Verteidigungsfähigkeit auf der Agenda. Dabei dürfte es um die Finanzierung der deutlich zu steigernden Verteidigungsausgaben gehen.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/uxd

(END) Dow Jones Newswires

February 28, 2025 05:58 ET (10:58 GMT)