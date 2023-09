Scholz reist zur Generalversammlung der Vereinten Nationen nach New York

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist vom 17. bis 21. September nach New York, um dort unter anderem an der 78. Generalversammlung der Vereinten Nationen (VN) teilzunehmen, wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit erklärte. Am Montag, den 18. September wird er zunächst an dem der Generalversammlung vorgeschalteten SDG-Gipfel der Vereinten Nationen teilnehmen, bei dem es um Nachhaltigkeitsziele geht. Hier wird Scholz eine Rede halten.

Am darauf folgenden Dienstag wird er bei der Eröffnung der VN-Generalversammlung sein und dort ebenfalls eine Rede halten. Am Mittwoch werde er "voraussichtlich", wie Hebestreit sagte, am Klima-Gipfel des VN-Generalsekretärs und an einer Sitzung des VN-Sicherheitsrates zur Ukraine teilnehmen.

Der Kanzler werde in New York am Rande der Veranstaltung mit zahlreichen Staats- und Regierungschef zusammenkommen. Ein bilaterales Gespräch mit US-Präsident Joe Biden ist laut Hebestreit nicht vorgesehen. Vor seiner Rückreise nach Berlin wird Scholz am Mittwoch, den 20. September, vom Atlantic Council den "Global Citizen Award" verliehen bekommen.

