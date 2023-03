Scholz ruft Wirtschaft zu höheren Investitionen in Klimaschutz auf

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Wirtschaft zu höheren Investitionen in den Klimaschutz aufgerufen. "Uns könnte eine große Wachstums- und Investitionsphase bevorstehen, wie wir sie aus den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts kennen", sagte Scholz dem Handelsblatt. "Deutschland wird in 22 Jahren komplett klimaneutral wirtschaften, das kann einen echten Boom auslösen." Der Bundestag werde die nötigen Gesetze auf den Weg bringen. "Wichtig ist, dass die Unternehmen die Wachstumschancen erkennen", sagte der Bundeskanzler.

Um einen neuen Wirtschaftsboom hinzubekommen, "brauchen wir vor allem von privaten Investoren milliardenschwere Investitionen in Energienetze, in Windkraftanlagen, in neue Produktionstechniken und Produktionsverfahren, in die E-Mobilität, in die Dämmung und den Neubau von Häusern sowie in die Infrastruktur", sagte Scholz. Die Koalition sei gerade dabei, das bestehende Planungsrecht weniger bürokratisch zu gestalten. Die Beschleunigung der Planungsprozesse werde die Ampel-Koalition in dieser Wahlperiode und darüber hinaus weiter beschäftigen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 17, 2023 04:01 ET (08:01 GMT)