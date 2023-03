Scholz ruft zu Zuversicht für Bewältigung großen Umbruchs auf

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Bevölkerung zu "Zuversicht" aufgerufen und in einer Regierungserklärung im Bundestag europäische Beratungen zur Wettbewerbsfähigkeit, Energieversorgung und zum Ukraine-Krieg angekündigt. "Ein Schlüssel für das Gelingen unserer Vorhaben ist Zuversicht", sagte Scholz. "Grund zur Zuversicht hat, wer auch früher schon schwierige Herausforderungen gemeistert hat. So wie es uns gemeinsam in den vergangenen zwölf Monaten gelungen ist." In nur acht Monaten habe man Deutschland unabhängig gemacht von russischem Gas, Öl und russischer Kohle. "Wenn es drauf ankommt, dann können wir Aufbruch und Umbruch, Tempo und Transformation", betonte Scholz. "Wir werden den großen Umbruch hinbekommen, der vor uns liegt."

Nächste Woche beim EU-Gipfel würden sich die Staats- und Regierungschefs in diesem Kontext sehr intensiv mit der Wettbewerbsfähigkeit der EU beschäftigen. Die Wettbewerbsfähigkeit sei die Voraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg und für Europas Zukunft als geopolitischer Akteur. "Eine wettbewerbsfähige und wetterfeste Wirtschaft hier bei uns in Deutschland werden wir auf Dauer nur haben, wenn Europa insgesamt stark ist", betonte der Kanzler. Es gehe darum, den seit drei Jahrzehnten bestehenden Binnenmarkt zu stärken. Dabei komme es entscheidend darauf an, klimagerechte Investitionen und Innovationen in Europa noch stärker und gezielter voranzubringen. Eine wettbewerbsfähige EU brauche auch "die Vollendung der Kapitalmarkt- und der Bankenunion".

Mit Blick auf den Klimawandel betonte Scholz, Deutschland wolle "noch schneller und noch besser werden bei der Herstellung, Einführung und Anwendung grüner Zukunftstechnologien". Gelingen müsse der rasche Hochlauf aller industriellen Sektoren, die entscheidend seien für Klimaneutralität und grüne Transformation - Wasserstoff, Windenergie und Photovoltaik, Batterien, Wärmepumpen und Geothermie, E-Mobilität und CO2-Abscheidung und -Speicherung. Dafür müsse Europa an einem Strang ziehen - "auch in Reaktion auf das amerikanische Klimaschutz- und Sozialpaket Inflation Reduction Act".

Scholz bekannte sich in diesem Zusammenhang zu einer Politik stabiler Finanzen. "Wettbewerbsfähig und erfolgreich werden wir auf Dauer nur sein auf der Grundlage stabiler Haushalte in ganz Europa", erklärte er. Die EU-Finanzminister hätten Pflöcke für die Reform des Stabilitätspakts eingeschlagen. "Und auch wenn noch viel Arbeit vor uns liegt - den nun erreichten Fortschritt werden wir beim Europäischen Rat festschreiben", kündigte der Kanzler an.

Unterstützung für Ukraine solange nötig

Auch Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine werde beim kommenden Europäischen Rat selbstverständlich wieder ein zentrales Thema sein. "Wir unterstützen die Ukraine in ihrem Kampf um Freiheit, um Selbstbestimmung, um territoriale Integrität - politisch, finanziell, humanitär und auch mit Waffen", bekräftigte Scholz. "Und unsere Unterstützung werden wir solange fortsetzen, wie es notwendig ist."

Gemeinsam mit den europäischen Partnern werden man weiter dafür sorgen, dass die Ukraine Waffen und Ausrüstung erhalte, um durchzuhalten und sich zu verteidigen. "Ganz besonders wichtig ist, die Ukraine rasch mit der nötigen Munition zu versorgen", betonte Scholz. "Beim Europäischen Rat werden wir gemeinsam mit unseren EU-Partnern weitere Maßnahmen beschließen, um eine noch bessere, kontinuierliche Versorgung zu erreichen", kündigte er an. Deutschland sei auch bereit, seine Beschaffungsvorhaben für andere Mitgliedsstaaten zu öffnen.

Zur Migrationspolitik betonte Scholz, wirksame Antworten auf die Herausforderungen von Flucht und Migration werden man "nur mittels eines europäischen Rahmens" geben können. Bessere Absprachen mit Herkunftsländern seien zudem notwendig. In Deutschland fehlten schon jetzt "an allen Ecken und Enden Fachkräfte", hob er zudem hervor. "Die Geißel der Massenarbeitslosigkeit, die uns in Deutschland so viele Jahre belastete, liegt auf absehbare Zeit lange hinter uns."

Jetzt bestehe die große Herausforderung darin, "sämtliche Register zu ziehen, damit unserer Wirtschaft und unserer Gesellschaft genug Arbeitskräfte zur Verfügung stehen". Dringend benötigte Arbeitskräfte werde man deshalb auch mit der Öffnung legaler, regulärer Migrationswege gewinnen. Neuregelungen im Hinblick auf Staatsbürgerrecht und Fachkräfteeinwanderung seien "auf der Zielgeraden".

