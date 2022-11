Scholz: Russland wird Krieg nicht mehr auf Schlachtfeld gewinnen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Russland wird den Angriffskrieg auf die Ukraine nach Ansicht von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nicht gewinnen. Er forderte Russland erneut zu Verhandlungen über ein Ende seines Angriffskriegs auf. Der Westen werde die Ukraine so lange wie nötig bei der Verteidigung gegen Russland unterstützen. Scholz betonte zudem, es sei von der Europäischen Union und von dem transatlantischen Verteidigungsbündnis Nato keinerlei Aggression gegenüber Russland ausgegangen, die den Angriffskrieg auf die Ukraine rechtfertigen könnte.

"Russland, davon bin ich überzeugt, kann und wird diese Krieg auf dem Schlachtfeld nicht mehr gewinnen. Die erbarmungslosen Angriffe auf lebenswichtige Infrastruktur, auf Wasser- und Energieleitungen, auf ukrainische Städte und Dörfer - sie sind eine furchtbare und zugleich verzweifelte Strategie verbrannter Erde", sagte Scholz in einer Rede auf der Berliner Sicherheitskonferenz.

Man könne sich darauf verlassen, dass man Russland "damit nicht durchkommen lassen" werde.

"Unserer Solidarität mit der angegriffenen Ukraine bleibt ungebrochen, und das obwohl der Krieg auch bei uns erhebliche Auswirkungen hat", so Scholz. "Russland muss begreifen: Wir werden die Ukraine weiter unterstützen - 'for as long as it takes'."

Offene Fragen beim Thema Sicherheit und die Stationierung von Raketen könnten mit Russland diskutiert werden, so Scholz. "Diese Bereitschaft gibt es", sagte Scholz in englischer Sprache während einer sich anschließenden Diskussionsrunde. Auch vor Beginn des Ukraine-Krieg habe es diese gegeben.

