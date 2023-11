Scholz sagt afrikanischen Ländern 4 Milliarden Euro für grüne Energie zu

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bei einem Treffen mit afrikanischen Staats- und Regierungschefs eine Zusage von 4 Milliarden Euro an Mitteln für Wasserstoffprojekte bekräftigt. "Deutschland wird bis 2030 mit 4 Milliarden Euro die gemeinsame EU-Afrika-Initiative für grüne Energie unterstützen", erklärte Scholz über den Kurznachrichtendienst "X". "Unsere klare Botschaft an die Compact with Africa-Staaten: Produziert grünen Wasserstoff - und ihr werdet mit uns verlässliche Abnehmer haben", erklärte Scholz.

Bei einer Pressekonferenz betonte Scholz, grüner Wasserstoff spiele eine "zentrale Rolle" für die Erreichung der Klimaziele. "Schon heute ist klar, einen Teil davon werden wir importieren müssen." Viele afrikanische Länder hätten exzellente Potenziale für klimafreundliche Energie. Bei dem Treffen werde der "Startschuss" für klimafreundliche Versorgung mit grünem Wasserstoff gegeben.

Der G20 Compact with Africa war 2017 unter der deutschen Präsidentschaft der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) ins Leben gerufen worden. Ziel sei es, ein multilaterales Dialogformat auf Augenhöhe zu schaffen, wurde in Kreisen des Finanzministeriums betont. Dabei werde daran gearbeitet, in den reformorientierten Ländern die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu verbessern und private Investitionen zur Stärkung der wirtschaftlichen Entwicklung anzureizen. Monitoringberichte zeigten, dass sich die Mitgliedsstaaten im Vergleich zu anderen afrikanischen Ländern überdurchschnittlich von den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie erholt hätten.

Mitglieder sind Ägypten, Äthiopien, Benin, Burkina Faso, die Elfenbeinküste, Ghana, Guinea, Marokko, Ruanda, Senegal, Togo und Tunesien und seit November 2023 auch die Demokratische Republik Kongo. Weitere Staaten wie Sambia, Angola und Kenia haben laut Scholz ihr Interesse an einer Teilnahme bekundet.

