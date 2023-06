Scholz sichert Marine mehr Geld zu und bekräftigt Nato-Ausgabenziel

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat der Deutschen Marine eine bessere finanzielle Ausstattung versprochen. Mit den Mitteln aus dem 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen der Bundeswehr wolle man "ganz schnell umsteigen" auf einen neuen Pfad, der für eine bessere Ausrüstung sorge. Scholz versprach der Marine bei einem Besuch an der Ostsee, dass dies kein kurzes Strohfeuer sein wird. Deutschland werde seinen Verpflichtungen gegenüber den Partnern im transatlantischen Verteidigungsbündnis Nato nachkommen und 2 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) für Verteidigung ausgeben.

"Wir haben uns... vorgenommen, das dauerhaft zu tun. Denn es wird der Zeitpunkt kommen, wo die 100 Milliarden ausgegeben sind, was wir möglichst schnell hinkriegen wollen. Dann werden wir die 2 Prozent Nato-Ziel aus dem normalen Haushalt erwirtschaften müssen", sagte Scholz bei seinem Besuch an der Ostseeküste. "Das ist der Wille der von mir geführten Bundesregierung." Im vergangenen Jahr hat Deutschland rund 1,5 Prozent des BIP für Verteidigung ausgegeben, für dieses Jahr ist eine Quote von 1,6 Prozent geplant.

Scholz informierte sich bei seinem Besuch auch über ein Manöver der Nato-Verbündeten in der Ostsee im Vorfeld des für Juli geplanten Nato-Gipfels in Litauen. Deutschland hat in diesem Jahr die Führung eines Teilverbands der schnellen Nato-Eingreifgruppe inne.

Angesichts eines zeitgleichen Manövers der russischen Flotte in der Ostsee zeigte Scholz sich unbesorgt über ein mögliches Hochschaukeln der Situation. "Es wird sehr verantwortlich umgegangen vonseiten unserer Kräfte", so Scholz. Aber es sei natürlich ein Zeichen, das von Nato-Manöver ausgehe. Die Nato signalisiere, "dass wir die Kraft haben, die Bündnis- und Landesverteidigung zu organisieren", so Scholz.

