Scholz sieht Chancen zur Einigung auf EU-Eigenmittel

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz sieht Chancen für eine Einigung der Europäischen Union auf die Generierung von neuen EU-Einnahmen, den sogenannten Eigenmitteln. Allen sei bewusst, dass die Kredite, die am Finanzmarkt für die Ausstattung des EU-Aufbaufonds im Kampf gegen die Corona-Pandemie aufgenommen werden sollen, auch wieder zurückgezahlt werden müssen. Auch hält es für nötiger denn je, bei Digitalunternehmen eine globale Mindestbesteuerung einzuführen. Sie seien die Krisengewinner der aktuellen Corona-Pandemie, sagte der SPD-Politiker am Montag.

"Zum jetzigen Zeitpunkt besteht eine Notwendigkeit für eine Entscheidung und deshalb wird sie kommen", sagte Scholz mit Blick auf die EU-Eigenmittel.

Der SPD-Politiker äußerte sich zum Thema Besteuerung für die wirtschaftliche Erholung Europas in einer virtuellen Diskussionsrunde der Europäischen Kommission mit EU-Wirtschafts- und Währungskommissar Paolo Gentiloni und Irene Tinagli, Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft und Währung im Europäischen Parlament.

Mit den künftigen EU-Eigenmitteln sollen die am Markt aufgenommenen Mittel des EU-Aufbaufonds zurückgezahlt werden. Sie könnten der Start einer tieferen Fiskalunion der EU sein. Diskutiert werden in diesem Zusammenhang bereits vom EU-Gipfel genannte Instrumente wie Emissionshandelserlöse für Seeschifffahrt und Luftfahrt, eine CO2-Grenzausgleichssteuer, eine Plastiksteuer, eine Digitalsteuer oder eine Finanztransaktionssteuer.

Die Kommission will im kommenden Jahr Vorschläge machen. Die neue Geldquelle soll im Jahr 2023 eingeführt sein, um dann Mittel zu haben für die ab 2026 geplante Rückzahlung der für den Aufbaufonds aufgenommenen Kredite.

Gentiloni will faireres Steuersystem

Gentiloni sagte in der Veranstaltungsrunde, es gebe gerade ein politisches Momentum bei den EU-Mitgliedstaaten, sich auf die Einführung von EU-Eigenmitteln zu verständigen. Die Kredite für den Fonds müssten zurückgezahlt werden. Und außerdem könne "ein faires Steuersystem dazu beitragen, unsere Gesellschaft und unsere Gesellschaftsmodelle nachhaltiger zu machen", sagte Gentiloni.

"In einem gewissen Sinne ist es jetzt oder nie, dass wir in der Lage sind, mit diesem politischen Momentum unsere eigenen Mittel einführen, um unser System gerechter zu machen", so Gentiloni. In fünf Jahren wäre es weitaus schwieriger, dies zu tun. Wenn man nur ernsthaft vorgehe, könne man eine substanzielle Summe generieren. Auch könnte man Milliarden einnehmen, wenn man effektiv gegen Steuerbetrug vorgehe.

Blueprints erwartet für Digital- und Mindestbesteuerung

Scholz zeigte sich auch überzeugt, dass es bald zwei "Blueprints" in den internationalen Verhandlungen zu einer Digitalsteuer und einer Mindestbesteuerung geben werde. Damit soll mehr globale Steuergerechtigkeit hergestellt werden.

Allerdings sehe er mehr Übereinstimmungen bei der Einführung einer Mindestbesteuerung als beim Thema Digitalsteuer. Angesichts der hohen Gewinne, die die Digitalunternehmen in der aktuellen Corona-Pandemie einfahren, halte er allerdings die Einführung solch einer Digitalsteuer für gerechtfertigt und notwendig.

