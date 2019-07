Bundesregierung offen für europäischen Einsatz in Straße von Hormus

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung lehnt die Beteiligung an einem US-geführten Marineeinsatz in der Straße von Hormus zum Schutz von Frachtschiffen ab, kann sich aber die Unterstützung eines europäischen Einsatzes grundsätzlich vorstellen.

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 80,6% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Auf eine entsprechende Anfrage der US-Regierung habe man zurückhaltend reagiert "und keinen Beitrag angeboten", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Mittwoch in Berlin. Erwägenswert für die Bundesregierung wäre allerdings eine Beteiligung an einem europäischen Einsatz in der für die Weltwirtschaft strategisch wichtigen Handelsroute, sagte Demmer. Hierzu sei Deutschland mit Frankreich und Großbritannien im Gespräch.

Demmer betonte, Priorität der Bundesregierung habe weiterhin die Diplomatie und eine Deeskalation. Die Beteiligung an einem US-Einsatz würde dieses Anliegen gefährden. Der Gesamtansatz Deutschlands in der Iran-Politik weiche vom derzeitigen Ansatz der USA deutlich ab. Auch Vize-Kanzler Olaf Scholz sagte im ZDF-Morgenmagazin, er sehe eine Beteilung "sehr skeptisch". Demmer forderte zugleich aber die iranische Führung erneut auf, den festgesetzten britischen Tanker unverzüglich freizugeben. Die Bundesregierung habe das Vorgehen des Iran "scharf verurteilt". Es bestehe auch im transatlantischen Bündnis Einigkeit darüber, dass die Festsetzung von Handelsschiffen gefährlich und durch nichts zu rechtfertigen sei.

Nach Angriffen auf Öl-Tanker in der Straße von Hormus, die den Persischen Golf und den Golf von Oman verbindet, haben die USA Verbündete zu einem gemeinsamen Einsatz aufgerufen. Die Regierung in Washington macht den Iran für die Angriffe verantwortlich, der die Vorwürfe zurückweist. Zugleich setzte die iranische Regierung aber einen britischen Öltanker in der Meerenge fest, nachdem britisches Militär vor Gibraltar einen iranischen Supertanker aufbrachte. Mit dem iranischen Schiff sollte nach britischer Darstellung ein Embargo gegen Syrien gebrochen werden. Die Regierung in London strebt einen europäischen Marineeinsatz auf dem für Öltransporte wichtigen Seeweg an. Frankreich, Italien und Dänemark haben bereits Unterstützung signalisiert.

"WERDEN DEN NÄCHSTEN SCHRITT TUN"

Der Iran droht unterdessen mit der Aussetzung weiterer Verpflichtungen aus dem Atomabkommen, sollten die Europäer das Land nicht wie zugesagt vor US-Sanktionen schützen. "Unter den gegenwärtigen Umständen und wenn nichts geschieht, werden wir den nächsten Schritt tun", bekräftigte Außenminister Mohammed Dschawad Sarif im staatlichen Fernsehen. Die Europäer sollten garantieren, dass der Iran sein Erdöl verkaufen könne. Großbritannien, Frankreich und Deutschland wollen an dem Atomabkommen festhalten und haben die Installierung der Tauschbörse Instex zugesichert, über die Zahlungen abgewickelt und Firmen vor US-Sanktionen geschützt werden sollen.

Einem Zeitungsbericht zufolge wollen die USA allerdings auf neue Sanktionen als Reaktion auf Iran-Geschäfte vorerst verzichten. Das US-Finanzministerium habe um mehr Zeit gebeten, um die Auswirkungen möglicher Strafen gegen Firmen aus Russland, China und der EU zu prüfen, berichtete die "Washington Post". Die USA hatten vor mehr als einem Jahr das Atomabkommen von 2015 einseitig aufgekündigt und wieder Wirtschaftssanktionen in Kraft gesetzt. Die Strafmaßnahmen betreffen auch Firmen aus Drittländern, wenn sie Geschäfte mit dem Iran machen.