Scholz sieht Deutschland mit Haushalt gerüstet für mögliche Krise

Heute im Fokus

DAX leicht im Plus -- Wall Street leichter -- Gewinnwarnung: Deutsche Bank dämpft Ertragshoffnungen -- Cum-Ex-Skandal: Erneute Razzia bei Commerzbank -- Wirecard, Apple Keynote, BMW im Fokus

Investiert Volkswagen in Tesla? VW-Großaktionär facht Spekulationen neu an. Größter Aktionär Softbank will angeblich Verschiebung des WeWork-Börsengangs. Commerzbank- und Deutsche Bank-Aktie im Fokus: Banken droht von der EZB-Sitzung großes Ungemach. PayPal baut Geschäft mit Ratenzahlungen aus.