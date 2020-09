Scholz sieht in Krise Beginn einer neuen Ära

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat dazu aufgerufen, jetzt "die Weichen für das Wachstum der 20er-Jahre dieses Jahrhunderts zu stellen" und dafür gute wirtschafts- und arbeitsmarktpolitische Rahmenbedingungen angemahnt. "Wir stehen am Beginn einer neuen Ära", sagte Scholz bei der "Preisverleihung Jugend und Wirtschaft" des Bundesverbandes deutscher Banken und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Berlin. "Gerade jetzt in der Krise wird die Zukunft gestaltet", betonte der SPD-Kanzlerkandidat.

Es gelte, den Klimawandel aufzuhalten mit dem "ziemlich ehrgeizigen Ziel" einer Treibhausgasneutralität bis 2050, die technologische Basis Deutschlands zu erneuern und den Wandel der Arbeitswelt sozial zu gestalten. Deutschland müsse "vorne mit dabei sein", gehe es um das Internet der Dinge oder künstliche Intelligenz, und dazu brauche man ein gutes wirtschaftspolitisches Umfeld. Zudem seien "faire Löhne und gute Arbeitsbedingungen zwingend" für den Zusammenhalt der Gesellschaft, betonte Scholz. Erneut machte er sich auch für ein "gerechteres Steuersystem" stark.

