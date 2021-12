Scholz: Solides Wirtschaften darf auch künftig nicht vergessen werden

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bei der Übergabe seines bisherigen Amtes als Bundesfinanzminister an den FDP-Politiker Christian Lindner zu einer weiterhin soliden Haushaltsführung gemahnt. "Die größte Herausforderung haben wir aktuell mit der Pandemie. das ist eine große Herausforderung auch für den Haushalt des Bundes", sagte Scholz. "Dass hier solide gewirtschaftet worden ist in den letzten Jahren... hat dazu beigetragen, dass wir in der Krise mit aller Kraft gegenhalten konnten. Aber das bedeutet natürlich, dass das solide Wirtschaften nicht vergessen werden darf."

Wenn die Krise irgendwann einmal hoffentlich vorbei sei, müsse man bedenken, dass die nächste Krise kommen könnte. Darauf müsse man sich vorbereiten. "Insofern ist es auch der Auftrag für die nächste Zeit, dafür zu sorgen, dass wir es hinbekommen, dass wir die Reserven schaffen, die Stabilitätsbereiche organisieren, die wir benötigen, um immer handeln zu können, wenn es nötig ist, und dass wir es gleichzeitig schaffen, die Zukunft zu gewinnen." Das bedeute, den Klimaschutz zu bewältigen und die Modernisierung des Landes zu schaffen.

