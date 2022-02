Scholz spricht mit baltischen Staaten über Ukraine-Konflikt

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird kommende Woche in Berlin mit den Staats- und Regierungschefs der baltischen Staaten über den Ukraine-Konflikt beraten. Scholz werde die Staats- und Regierungschefs von Estland, Lettland und Litauen am kommenden Donnerstag im Kanzleramt empfangen, kündigte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner bei einer Pressekonferenz in Berlin an.

"Im Mittelpunkt des gemeinsamen Gesprächs wird die Lage in und um die Ukraine sowie die Sicherheitslage in Osteuropa stehen", erklärte Büchner. Vor dem Treffen um 18.00 Uhr sind den Angaben zufolge Pressestatements geplant. Anfang der darauffolgenden Woche will Scholz erst in Kiew und dann in Moskau Gespräche zu dem Konflikt führen. In Moskau ist ein Treffen mit dem russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin geplant.

