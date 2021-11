Scholz: Staat macht voraussichtlich Gewinn aus Lufthansa-Engagement

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Staat wird nach Angaben von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) aus seinem Engagement bei der Deutschen Lufthansa AG voraussichtlich einen Gewinn erzielen. Das erklärte Scholz in einer Mitteilung. Die Bundesregierung begrüßte darin die frühzeitige Rückführung der Finanzhilfen durch die Lufthansa und betonte, die gewährten Stabilisierungsmaßnahmen hätten ihr Ziel damit frühzeitig erreicht und dem Unternehmen geholfen, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie zu überwinden.

"Der Kranich hat wieder ordentlich Auftrieb", erklärte Scholz. Es zeige, dass es "wichtig und richtig" gewesen sei, dass der Staat dem Unternehmen durch die schwierige Zeit geholfen und damit tausende Arbeitsplätze abgesichert habe. "Und es war ein gutes Geschäft für die Staatskasse - denn wie es aussieht, wird der Staat am Ende seines Engagements ein Plus machen", betonte er. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) erklärte, die frühzeitige Rückzahlung der Stillen Einlage zeige, dass die Instrumente des Bundes wirkten und "die richtigen Anreize für eine rasche Rückkehr zur Selbstständigkeit" setzten.

Die Fluggesellschaft hatte am Vormittag nach eigenen Angaben die Stille Einlage II des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) über 1 Milliarde Euro vollständig abgelöst. Nachdem bereits im Oktober die Stille Einlage I, von der nur 1,5 Milliarden Euro abgerufen worden waren, zurückgeführt wurde, sei nun auch der nicht in Anspruch genommene und verbleibende Teil gekündigt worden. Bereits im Februar hatte das Unternehmen einen KfW-Kredit in Höhe von 1 Milliarde Euro frühzeitig getilgt. Der WSF hält momentan laut Regierung noch eine Beteiligung von 14,09 Prozent am Grundkapital der Lufthansa. Diese soll den Angaben zufolge bis spätestens Oktober 2023 veräußert werden.

