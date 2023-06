Scholz stellt Mittwoch Nationale Sicherheitsstrategie vor

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett will am Mittwoch die Planungen der Koalition für eine Nationale Sicherheitsstrategie beschließen, und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird diese gemeinsam mit vier weiteren Mitgliedern seines Kabinetts bei einer Pressekonferenz in Berlin vorstellen. Diesen Termin kündigte die Bundespressekonferenz als Veranstalterin bei einer Pressekonferenz in Berlin an.

Neben Scholz nehmen demnach Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), Finanzminister Christian Lindner (FDP), Verteidigungsminister Boris Pistorius und Innenministerin Nancy Faeser (beide SPD) teil.

Eine Sprecherin des für das Vorhaben federführenden Auswärtigen Amtes betonte, da es sich wie im Koalitionsvertrag vereinbart um ein Regierungsvorhaben handele, würden es alle drei Regierungsparteien vorstellen. Scholz, Baerbock und Lindner wollten Eingangsstatements abgeben.

June 12, 2023 06:19 ET (10:19 GMT)