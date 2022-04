Scholz trifft am Donnerstag in Japan Premierminister Kishida

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist kommende Woche zu seinem Antrittsbesuch nach Japan. Nach Angaben der stellvertretenden Regierungssprecherin Christiane Hoffmann wird er am Donnerstag in Tokio an einer Wirtschaftsveranstaltung anlässlich des 60. Jahrestages der Gründung der Deutschen Industrie- und Handelskammer Tokio teilnehmen und dort eine Rede halten.

Ebenfalls am Donnerstag wird Scholz mit dem japanischen Premierminister Fumio Kishida zu einem Gespräch zusammentreffen und im Anschluss an einer gemeinsamen Pressekonferenz teilnehmen.

