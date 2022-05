Scholz trifft in Afrika Präsidenten aus Senegal, Niger und Südafrika

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Sonntag zu einer mehrtägigen Reise nach Afrika aufbrechen. Zunächst wird er am Sonntag den Präsidenten der Republik Senegal, Macky Sall, in Dakar treffen und anschließend mit Wirtschaftsvertretern zusammenkommen.

Am Montagmorgen wird er in Niger den Stützpunkt der deutschen Spezialkräftemission Gazelle der Europäischen Ausbildungsmission EUTM und die dort stationierten Soldaten der Bundeswehr besuchen, wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit erklärte. Anschließend wird Scholz sich mit dem Präsidenten der Republik Niger, Mahamed Bazoum, über bilaterale Kooperationen zwischen beiden Ländern austauschen.

Am Dienstag wird Scholz in Südafrika mit Präsident Cyrill Ramaphosa zusammentreffen und anschließend ein ehemaliges Gefängnis, das Verfassungsgericht der Republik Südafrika sowie die Firma Sasol besuchen. Zum Abschluss wird er an der Jubiläumsfeier zum 70jährigen Bestehen der Deutschen Industrie- und Handelskammer für das südliche Afrika teilnehmen.

May 20, 2022 07:43 ET (11:43 GMT)