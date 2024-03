Scholz trifft Italiens Staatspräsidenten Mattarella in Rom

ROM (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Freitag den italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella in Rom getroffen. Das italienische Staatsoberhaupt habe Scholz am Nachmittag im Quirinalspalast empfangen, wie Mattarellas Amtssitz mitteilte. Bei dem Gespräch betonte Mattarella die "außerordentlich stabilen Beziehungen" zwischen Deutschland und Italien, wie in einem vom Quirinalspalast verbreiteten Video zu hören war. Er hob dabei den kürzlich von Scholz und Ministerpräsidentin Giorgia Meloni unterzeichneten Aktionsplan hervor, der die Zusammenarbeit beider Länder noch verstärken werde.

Scholz befindet sich für einen zweitägigen Besuch in der italienischen Hauptstadt. Am Samstag trifft der SPD-Politiker Papst Franziskus im Vatikan. Das Oberhaupt der katholischen Kirche empfängt Scholz zu einer Privataudienz. Für den Bundeskanzler ist es die erste längere Begegnung mit dem Pontifex. Am Nachmittag nimmt Scholz an dem Parteikongress der Sozialdemokratischen Partei Europas (SPE) in Rom teil. Er wird dort eine Rede halten. Ein Treffen mit Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ist nicht vorgesehen. Die ultrarechte Politikerin ist zu Besuch bei US-Präsident Joe Biden in Washington./rme/DP/he