Scholz trifft Montag Macron und von der Leyen in Paris

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Montag in Paris den französischen Präsidenten Emmanuel Macron und die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen treffen.

Auf Einladung von Macron werden die drei Politiker sich mit Führungskräften der größeren europäischen Unternehmen über aktuelle Themen austauschen, erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Es ist die erste Teilnahme von Scholz an diesem Format "European Round Table for Industry". Seine Vorgängerin Angela Merkel nahm zuletzt 2019 an diesem Treffen teil.

February 25, 2022 06:14 ET (11:14 GMT)