Scholz: Ukraine wird unterstützt, so lange es nötig ist

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat der Ukraine in einer Regierungserklärung im Bundestag weitere Unterstützung zugesichert, "so lange es nötig ist", und in Deutschland einen "Spurwechsel" für den Aufbau einer stärkeren Rüstungsindustrie gefordert. China rief er zum Verzicht auf Waffenlieferungen an Russland auf. "Russland setzt nach wie vor auf einen militärischen Sieg, doch diesen Sieg wird es nicht geben", betonte er. Ein "Diktatfrieden" gegen den Willen der Ukrainer verbiete sich aber nicht nur aus moralischen Gründen, sondern auch im Interesse der Sicherheit. "Würde die Ukraine aufhören, sich zu verteidigen, dann wäre das kein Frieden, sondern das Ende der Ukraine", warnte Scholz.

Die Frage sei, ob Russlands Präsident Wladimir Putin überhaupt bereit sei, über eine Rückkehr zur internationalen Ordnung und einen gerechten Frieden zu verhandeln. "Im Moment spricht nichts dafür", konstatierte Scholz. Putin setze vielmehr auf Drohgebärden. Von China könne man erwarten, "dass es seine Ideen mit den Hauptbetroffenen bespricht", betonte er zudem. Es sei "enttäuschend", dass China jüngst bei den 20 führenden Industrie- und Schwellenländern (G20) nicht mehr zu einer klaren Verurteilung bereit gewesen sei. "Nutzen Sie Ihren Einfluss, auf Rückzug zu drängen, und liefern Sie keine Waffen an den Aggressor Russland", forderte Scholz China auf.

Scholz betonte, man habe sich "im Zeitraffer" aus der Abhängigkeit von russischer Energie gelöst und mache "Schluss mit der Vernachlässigung unserer Streitkräfte". Dafür stehe das vereinbarte Sondervermögen über 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr , "aber auch der Aufwuchs des Verteidigungshaushalts insgesamt", damit das Nato-Ziel von 2 Prozent Verteidigungsausgaben an der Wirtschaftsleistung dauerhaft erreicht werde. Der Großteil der für das Sondervermögen vorgesehenen Projekte solle noch in diesem Jahr unter Vertrag sein, und mit der Verteidigungsindustrie spreche man über einen "echten Spurwechsel", um eine laufende Produktion zu sichern.

"Wir brauchen eine laufende Produktion von wichtigen Waffen, Geräten und Munition", sagte Scholz. Diese erfordere langfristige Verträge und Anzahlungen, um Fertigungskapazitäten aufzubauen. "So schaffen wir hier in Deutschland eine industrielle Basis, die ihren Beitrag leistet zur Sicherung von Frieden und Freiheit in Europa", sagte Scholz in der Rede zum Thema "Ein Jahr Zeitenwende". Deutschland sei auch ohne russische Gaslieferungen "gut durch den Winter gekommen", betonte der Kanzler zudem. Die Gasspeicher seien heute noch zu gut 70 Prozent gefüllt. "Das ist ein gutes Polster, um sicher auch durch den nächsten Winter zu kommen", zeigte sich Scholz überzeugt.

