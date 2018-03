Scholz und Le Maire wollen Reformplan für Euro-Zone bis Juni vorlegen

Paris (Reuters) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz und sein französischer Kollege Bruno Le Maire wollen bis zum EU-Gipfel im Juni einen Plan zur Reform der Euro-Zone vorlegen.

Diesen Zeitplan nannte Le Maire am Freitag nach dem Antrittsbesuch von Scholz in Paris. Scholz lobte erneut die Reformvorschläge von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Vorankommen müsse man unter anderem bei der Vollendung der Bankenunion und der gemeinsamen Gewinnermittlung für die Unternehmensbesteuerung. Seine Wahrnehmung sei, dass die Experten bei der seit Jahren diskutierten so genannten Bemessungsgrundlage zuletzt große Fortschritte erzielt hätten.

Die Bundesregierung wisse zudem, dass Deutschland mehr Geld in den künftigen EU-Haushalt einzahlen müsse, sagte Scholz. Eine konkrete Summe nannte er nicht. Le Maire betonte, dass niemand das deutsch-französische Tandem in Europa ersetzen könne.