Scholz: Unterstützen Ukraine so lange wie nötig

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Ukraine einer anhaltenden deutschen Hilfe im Kampf gegen Russland versichert, dessen Aggression sich gegen den gesamten Westen richte. "Wir werden unsere Unterstützung fortsetzen, so lange es dauert, so lange es nötig ist", sagte Scholz in einer Videobotschaft auf Englisch für den Progressive Government Summit in Berlin. "Dieser Krieg ist nicht nur gegen die Ukraine", sagte Scholz.

Putin und seine Unterstützer betrachteten ihn "als Teil eines größeren Kreuzzugs" gegen die liberalen Demokratien, eine regelbasierte internationale Ordnung und "das, was Putin den kollektiven Westen nennt", erklärte der Kanzler. "Er meint uns alle." Deshalb müsse die Ukraine siegen. Scholz mahnte, jetzt sei nicht die Zeit, um sich im "Narzissmus der kleinen Differenzen" zu verlieren, wie Sigmund Freud es genannt habe. Angesichts der gemeinsam vertretenen Werte seien die Differenzen der Ampel-Koalition "wirklich unbedeutend", betonte der Kanzler.

October 13, 2022 06:04 ET (10:04 GMT)