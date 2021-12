Scholz: Verletzung von ukrainischer Grenze wird hohen Preis haben

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Russland erneut vor einer Verletzung der ukrainischen Grenzen gewarnt und hier große Geschlossenheit der Europäischen Union in Aussicht gestellt. Auch machte er deutlich, dass er sich als neuer Regierungschef in der Tradition seiner Vorgängerin Angela Merkel (SPD) sieht.

"Wir blicken in diesen Tagen auch mit großer Sorge auf die Sicherheitslage an der russisch-ukrainischen Grenze", sagte Scholz in seiner ersten Regierungserklärung im Deutschen Bundestag. "Lassen Sie mich, sollten es nicht alle verstanden haben, hier wiederholen, was meine Amtsvorgängerin gesagt hat: Jede Verletzung territorialer Integrität wird ihren Preis, einen hohen Preis haben. Und wir werden hier mit unseren europäischen Partnern und unseren transatlantischen Verbündeten mit einer Stimme sprechen."

Dieses Signal werde man vom Gipfel der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union am Donnerstag senden.

Gleichzeitig signalisierte er an Russland, dass man zum "konstruktiven Dialog" bereit sei. Vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte müsse gerade Deutschland bereit sein, immer einmal öfter den Versuch der Verständigung zu unternehmen, um aus der Eskalationsspirale auszubrechen, so wie es etwa mit dem Normandie-Prozess zeitweilig gelungen sei.

"Das darf aber nicht missverstanden werden als eine neue deutsche Ostpolitik. Ostpolitik kann im vereinten Europa nur eine europäische Ostpolitik sein", so Scholz.

Die jüngsten massiven russischen Truppenbewegungen hin zur ukrainischen Grenze haben im Westen die Besorgnis ausgelöst, Russland könnte eine Invasion in die Ukraine planen.

Europa lässt sich bei China nicht spalten

Scholz betonte zudem, dass sich die EU auch nicht mit Blick auf China spalten lassen werde. Man setze auf Zusammenarbeit mit dem global wichtigen Land, ohne mit Kritik an der dortigen Menschenrechtslage zu sparen.

Chinas rasanter Aufstieg hin zur Technologie- und Militärmacht käme von einem Land, dessen System nicht demokratisch sei. "Die chinesische Regierung vertritt ihre Interessen mit großem Selbstbewusstsein. Deutschland und Europa haben allen Grund, unsere Interessen ebenso selbstbewusst und engagiert zu vertreten", so Scholz. "Wir müssen unsere China-Politik an dem China ausrichten, das wir real vorfinden."

Dennoch werde man nicht die Augen verschließen vor der kritischen Menschenrechtslage in China. "Das ändert nichts daran, dass ein Land von der Größe und Geschichte Chinas einen zentralen Platz im internationalen Konzert der Völker hat", so Scholz. Deshalb biete Deutschland und Europa China Zusammenarbeit an bei Menschheitsherausforderungen, wie der Klimakrise, der Pandemie oder der Rüstungskontrolle.

"Wir bieten China einen fairen wirtschaftlichen Wettbewerb zu beiderseitigem Nutzen an mit gleichen Spielregeln für alle", so Scholz. Deutschland und Europa nutzten die Stärke eines geeinten Europas und des Binnenmarkts, um für faire Wettbewerbsbedingungen für seine Unternehmen einzutreten. Deutschlands und Europas wichtigster Partner seien hierbei die Vereinigten Staaten.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 15, 2021 05:17 ET (10:17 GMT)