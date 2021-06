Scholz vermeidet klare Rücktrittsforderung an Spahn im Maskenstreit

Werbung

Heute im Fokus

Dow letztendlich in Rot -- DAX schließt mit Abschlag -- Marqeta-IPO geglückt -- El Salvador macht BTC zu Zahlungsmittel -- Heidelberger Druck mit Gewinnprognose -- Uniper, VW, Airbus, Boeing im Fokus

JENOPTIK erhöht Dividendenzahlung an Aktionäre. Merck & Co schließt Liefervertrag mit US-Regierung für COVID-Mittel. Weitere Verhandlung im Streit um Thüringer Zahlungen an K+S. UPS peilt bis 2023 weiteres Geschäftswachstum an. Solarwatt und BMW wollen für Batteriespeicher enger zusammenarbeiten. RAG-Stiftung will weitere Evonik-Anteile abgeben.