Scholz verspricht Sparkassen Schutz vor zu weitreichender Regulierung

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will die Sparkassen und Volksbanken in Deutschland vor zu weitreichenden Schritten in der von der EU geplanten Bankenregulierung schützen. Scholz sagte beim Deutschen Sparkassentag in Hannover, dass bereits weitreichende Regulierungen umgesetzt worden seien und die aktuellen Schwierigkeiten nicht mit der Finanzkrise im Jahr 2008 und 2009 vergleichbar seien.

Die Europäische Kommission habe jüngst einen Reformvorschlag vorgelegt, um Lücken im bestehenden Rechtsrahmen zu schließen und so einen Umgang mit Finanzinstituten festzulegen, die trotz aller Sicherungssysteme in Schwierigkeiten geraten sollten. Dieses Ziel begrüße Deutschland, denn die jüngsten Turbulenzen im amerikanischen und Schweizer Bankenmarkt hätten deutlich gemacht, dass ein wirksames Krisenmanagement notwendig sei.

"Die Vorschläge der Kommission sehen allerdings eine sehr weitreichende und aus meiner Sicht an einigen Stellen zu weitreichende Umgestaltung des bestehenden Systems vor", sagte Scholz. "In Deutschland und in anderen Mitgliedsstaaten haben wir gut funktionierende Sicherungssysteme für kleinere Banken. Diese sollten wir nicht ohne Not über den Haufen werfen."

Er unterstrich das Versprechen der Regierungsparteien, die Institutssicherung zu erhalten. Dies bleibe die "Richtschnur" der Bundesregierung in den Verhandlungen mit Brüssel.

"Die Sparkassen und Genossenschaftsbanken müssen und werden eine stabile Säule unseres deutschen Finanzsystems bleiben", versprach Scholz.

Der Bundeskanzler betonte zudem, dass Deutschland sich in den Verhandlungen zum neuen Basel-III-Paket, in denen Eigenkapitalvorschriften für Banken festgelegt werden, für Verhältnismäßigkeit stark machen werde. Ihm sei bewusst, dass bereits bei der Umsetzung bestehender Basler Standards manche Regelungen für kleine und mittlere Banken große Hürden darstellen könnten.

"Auch in den laufenden Verhandlungen über das finale Basel-III-Paket setzen wir uns für Proportionalität und für passgenaue Lösungen ein", so Scholz.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 31, 2023 08:45 ET (12:45 GMT)