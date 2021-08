Scholz vertritt Merkel und leitet Kabinettssitzung

BERLIN (dpa-AFX) - Olaf Scholz will nach der Bundestagswahl im Herbst Kanzler werden - am Mittwoch war er es schon mal für die Dauer einer Kabinettssitzung. Der Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat vertrat die urlaubende Kanzlerin Angela Merkel (CDU), nahm auf ihrem Stuhl Platz und leitete die wöchentliche Runde der Ministerinnen und Minister. Was ihm gefallen haben dürfte: Da viele Kabinettsmitglieder ebenfalls im Urlaub waren, besaß die Runde ein SPD-Übergewicht.

Es hat Tradition, dass ein Mal in der Sommerpause der Vizekanzler die Bundeskanzlerin im Kabinett vertritt, wenn sich diese im Urlaub befindet. Im August 2010 nutzte der damalige Außenminister und Vizekanzler Guido Westerwelle die Gelegenheit, um die Ergebnisse der Sitzung selbst in der Bundespressekonferenz vorzutragen. Dieser ungewöhnliche Auftritt brachte dem FDP-Mann allerdings eher Spott ein. Wohl auch deshalb verzichtete anschließend jeder weitere Vizekanzler darauf - so auch Scholz am Mittwoch./sk/DP/eas