Scholz warnt bei Debatte um Klimaneutralität vor falschen Versprechungen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz hat angesichts der Unsicherheiten über die Transformation hin zur Klimaneutralität vor falschen Versprechungen gewarnt. Ein Zurück in eine angeblich bessere Vergangenheit würde keine der anstehenden Herausforderungen lösen, so der Bundeskanzler. Er zeigte sich zudem zuversichtlich, dass offene technische Fragen zur Umsetzung der Transformation gelöst würden und dass man Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft finden werde.

"Eine gute, klimaneutrale Zukunft ist möglich mit Wohlstand und Wachstum, mit Investitionen und vielen, vielen guten neuen Arbeitsplätzen", sagte Scholz in seiner Rede auf einer Feierstunde zum 160-jährigen Bestehen der SPD. Dies sei unter der Voraussetzung möglich, dass man den bevorstehenden großen Aufbruch auch als großen gesellschaftlichen und gesellschaftspolitischen Aufbruch begreife.

Dieser große Aufbruch werde nur dann gelingen, wenn alle Bürgerinnen und Bürger die Zuversicht haben könnten, dass dies gut ausgehen werde für sie persönlich, ihre Familie und ihre Region.

Scholz zeigte Verständnis dafür, dass sich manche wegen der anstehenden Veränderungen verunsichert, überfordert und belehrt fühlten in ihrer Art zu leben. Daher seien manche empfänglich für Parolen, die besagten, dass angeblich früher alles besser gewesen sei. Scholz verwies in dem Zusammenhang auf den Ausspruch des früheren US-Präsidenten Donald Trumps "Make America great again" und auf Parolen, dass man sich sein Land wieder zurückhole solle.

"Was sie vorgaukeln ist Sicherheit vor dem Wandel. Aber dieses Versprechen ist trügerisch. Denn diese Leute haben keine einzige praktische Lösung für die Zukunftsaufgaben, vor denen wir stehen", warnte Scholz.

Hier liege nun die große Aufgabe der Sozialdemokratie in der aktuellen Zeit und in den kommenden Jahrzehnten: "Wir wissen: Sicherheit durch Wandel und Sicherheit im Wandel - beides gehört zusammen", so Scholz.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/jhe

(END) Dow Jones Newswires

May 23, 2023 06:54 ET (10:54 GMT)