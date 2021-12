Scholz warnt Russland: Grenzverletzungen werden 'hohen Preis' haben

BERLIN (dpa-AFX) - Vor einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Russland erneut vor einem Einmarsch in die Ukraine gewarnt. In seiner Regierungserklärung im Bundestag zeigte er sich am Mittwoch tief besorgt über den russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine. "Jede Verletzung territorialer Integrität wird ihren Preis, einen hohen Preis haben", sagte er. Er betonte, dass die transatlantischen Verbündeten bei dem Thema mit einer Stimme sprechen würden. Gleichzeitig bot er Russland erneut einen Dialog zur Lösung der Krise an.

Scholz reist nach der Bundestagsdebatte nach Brüssel und trifft dort Selenskyj gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Das Gespräch findet vor dem sogenannten Gipfel der Östlichen Partnerschaft in Brüssel statt. Diese soll die Anbindung der Länder Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Moldau und Ukraine an die EU stärken. Die Ukraine-Krise soll auch am Donnerstag beim ersten EU-Gipfel mit Scholz thematisiert werden./mfi/aha/DP/zb