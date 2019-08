Scholz warnt vor Eskalation des US-China-Konflikts

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat angesichts der jüngsten Verschärfung im Handelskonflikt zwischen den USA und China zu weiteren Verhandlungen aufgerufen. "Eine weitere Eskalation schadet nur, schon jetzt belasten die Handelskonflikte die Weltwirtschaft", sagte der SPD-Politiker Dow Jones Newswires. "Alle sollten einen kühlen Kopf bewahren und sprachlich etwas abrüsten." Politik habe die aktuellen Probleme verursacht, Politik könne sie auch lösen - am Verhandlungstisch, betonte Scholz. "Wenn das gelingt, kommen wir auch wieder zu mehr Wachstum."

China hatte am Montag den Yuan abgewertet. Zugleich drohte die Volksrepublik am Dienstag damit, Zölle auf Landwirtschaftsgüter aus den USA zu erheben. Beide Maßnahmen gelten als Reaktion auf die Strafzölle, die US-Präsident Donald Trump in der vergangenen Woche verhängt hatte. Die USA wiederum hatten China wiederholt vorgeworfen, seine Währung künstlich niedrig zu halten, um Exporte billig ins Ausland verkaufen zu können. Trump bezichtigte China, mit einer abgewerteten Währung den USA ihre Unternehmen und Fabriken "zu stehlen". Ökonomen warnten vor einem neuen Handelskrieg.

