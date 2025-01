Scholz warnt vor Kurswechsel bei "grünem" Stahl

Von Andrea Thomas

DOW JONES--Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich hinter den sogenannten "grünen" Stahl gestellt und warnt in der Debatte um die Wirtschaftlichkeit dieser emissionsfreien Stahlproduktion vor einem Kurswechsel. Damit reagiert er auf Äußerungen des Kanzlerkandidaten der Union, Friedrich Merz. Dieser hatte Zweifel an der Transformation hin zu grünem Stahl geäußert.

"Wenn wir sicherstellen wollen, dass in Deutschland Stahl auch in Zukunft und Stahlproduktion eine zentrale Rolle spielt, müssen wir den Unternehmen dabei helfen, dass Stahl auch CO2-neutral hergestellt werden kann. Deshalb noch einmal ein ganz klares Bekenntnis: Stahl ist etwas, das für die industrielle Entwicklung Deutschlands auch in den nächsten Jahrzehnten, ich will in diesem Fall sogar sagen in den nächsten Jahrhunderten eine zentrale Rolle spielt", sagte Scholz am Rande eines Treffens des Bundesvorstands des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) in Berlin.

Es sei ein pragmatischer Weg notwendig. Die Unternehmen hätten klar gemacht, dass sie diesen Weg zum grünen Stahl gehen wollten und entsprechende Investitionen vorbereitet hätten. Sie setzten darauf, "dass wir klaren Kurs halten", so Scholz.

Stahl sei wiederverwertbar, werde gebraucht und Deutschland habe hier hohe Kompetenzen. "Aus meiner Sicht ist es auch von geostrategischer Bedeutung, dass wir die Stahlverarbeitung, aber auch die Stahlproduktion in Deutschland beherrschen", betonte Scholz.

Daher sei es richtig, dass der Staat die Transformation der Stahlindustrie zur Klimaneutralität mit Milliarden fördere.

