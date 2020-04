Scholz warnt vor zu schnellen Lockerungen

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat vor zu schnellen und weitgehenden Lockerungen der Corona-Beschränkungen gewarnt. "Ich weiß, wie belastend diese Beschränkungen für uns alle sind. Sie hatten aber Erfolg - diesen Erfolg sollten wir jetzt nicht leichtfertig verspielen", sagte der SPD-Politiker der Passauer Neuen Presse.

"Wir brauchen jetzt einen kühlen Kopf. Zunächst geht es darum, die Gesundheit und das Leben unserer Bürgerinnen und Bürger zu schützen", erklärte der Vizekanzler. Dafür hätten Bund und Länder massive Einschränkungen beschlossen, um die Infektionszahlen zu senken. "Wir gehen jetzt Schritt für Schritt daran, das soziale und das wirtschaftliche Leben wieder stärker zu öffnen. All diese Entscheidungen sollten wir mit Augenmaß treffen, bei aller verständlichen Ungeduld", sagte er.

Scholz begrüßte, dass über das Für und Wider weiterer Lockerungen diskutiert werde. "Das ist angemessen, denn niemand kann die Wahrheit für sich pachten", erklärte der SPD-Politiker. "Bislang haben wir mit unseren Entscheidungen ganz gut gelegen, finde ich."

Der Bundesfinanzminister bekräftigte, dass die Bundesregierung alles tun werde, um Unternehmen und Arbeitsplätze in dieser Krise zu sichern. "Ich habe ganz bewusst die Bazooka herausgeholt. Unser Ziel ist es, dass Unternehmen und Arbeitsplätze einigermaßen heil durch diese Zeit kommen", sagte Scholz.

Die Bundesregierung habe Stabilisierungsmaßnahmen, Kreditprogramme und Zuschüsse in einer historisch einmaligen Größenordnung beschlossen. "Wir erleben gerade den heftigsten Wirtschaftseinbruch seit dem Zweiten Weltkrieg. Mit aller Kraft arbeiten wir daran, dass sich die deutsche Wirtschaft wieder erholen wird, wenn wir das Pandemie-Geschehen unter Kontrolle haben", sagte Scholz. Dazu gehöre, die Schuldenregel des Grundgesetzes zu nutzen und deutlich mehr Kredite aufzunehmen, als es die Begrenzungen in normalen Zeiten eigentlich vorsehen würden, so Scholz.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 29, 2020 11:39 ET (15:39 GMT)