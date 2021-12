Scholz: Werde mich bei Olympia-Frage mit Partner abstimmen

Von Andrea Thomas

PARIS/BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz hat bekräftigt, dass Deutschland erst nach Beratungen mit internationalen Partnern über einen diplomatischen Boykott der Olympischen Spiele entscheiden werde.

"Was die Entwicklung der Olympischen Spiele betrifft, ist es in der Tat so, dass wir noch das Gespräch mit vielen anderen suchen, weil wir hier abgestimmt agieren wollen und das ist auch gut so", sagte Scholz nach seinem Antrittsbesuch beim französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Paris.

Macron verwies auf seine Aussagen vom Vortag, als er seine Skepsis gegenüber einem diplomatischen Boykott zum Ausdruck gebracht hatte.

Zuvor hatten die USA, Kanada, Australien und Großbritannien wegen der Menschenrechtsverletzungen in China einen diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking angekündigt. Demnach sollen keine Minister die Spiele besuchen. Sportler sollen allerdings an den Wettkämpfen teilnehmen, die vom 4. bis 20. Februar stattfinden.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2021 09:42 ET (14:42 GMT)