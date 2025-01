Scholz will bei Nato-Ostsee-Gipfel über kritische Infrastruktur reden

Von Andrea Thomas

DOW JONES--Bundeskanzler Olaf Scholz wird am Dienstag mit Nato-Verbündeten beim Ostsee-Gipfel in Helsinki über Sicherheitsfragen beraten. Die an die Ostsee grenzenden Nato-Staaten wollen angesichts der jüngsten Beschädigungen von Kabeln und Leitungen in dem Gewässer dabei auch über die kritische Unterwasserinfrastruktur unter Wasser und die russische Schattenflotte sprechen, wie die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann erklärte.

"Die Gespräche werden auch eine möglich Stärkung der Nato-Präsenz und den künftigen Umgang mit der Bedrohung durch die russischen Schattenflotte umfassen", sagte sie.

Mit der russischen Schattenflotte sind Schiffe und Tanker gemeint, die zwar nicht unter russischer Flagge fahren, aber von Moskau zur Umgehung der wegen Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine verhängten Sanktionen benutzt werden.

January 10, 2025 06:06 ET (11:06 GMT)