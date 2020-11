Scholz will für Fall der Kanzlerschaft paritätisches Kabinett

BERLIN (Dow Jones)--SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz (SPD) will Frauen im Fall eines Sieges bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr auch auf Regierungsebene deutlich stärker fördern. "Ich gebe hier heute das Versprechen ab", schrieb er bei Twitter anlässlich der Jahresfachveranstaltung des Deutschen Frauenrates. "Ein von mir als Bundeskanzler geführtes Kabinett ist mindestens zur Hälfte mit Frauen besetzt!"

Ohne ausreichend politischen Druck komme Deutschland beim Thema Gleichstellung an vielen Stellen nicht weiter, so Scholz. Das Ziel müsse eine moderne und offene Gesellschaft sein. "Dazu gehört, dass die vollständige Gleichstellung von Frauen und Männern in allen Lebensbereichen Realität wird", erklärte der Bundesfinanzminister bei dem Kurznachrichtendienst.

