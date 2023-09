Scholz will gegen Krise mit nationaler Kraftanstrengung vorgehen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat der Union, den Bundesländern und den Kommunen einen "Deutschland-Pakt" vorgeschlagen, um die aktuelle Krise in Deutschland zu überwinden. Während der Generaldebatte im Deutschen Bundestag zu den Haushaltsplanungen der Regierung rief der Kanzler zu einer "nationalen Kraftanstrengung" auf, um den Stillstand in Deutschland zu beheben. In seiner Rede lehnte er erneut ein schuldenfinanziertes Konjunkturprogramm ab und sieht in strukturellen Lösungen zu den vorhandenen Problemen die richtige Antwort auf Deutschlands aktuelle Situation.

"Nur gemeinsam werden wir den Mehltau aus Bürokratismus, Risikoscheu und Verzagtheit abschütteln, der sich über Jahre hinweg auf unser Land gelegt hat. Dieser Mehltau lähmt unsere Wirtschaft. Und er sorgt für Frust bei den Leuten im Land, die einfach wollen, dass Deutschland wieder ordentlich funktioniert", sagte Scholz laut vorab verteiltem Redetext. "Wir brauchen eine nationale Kraftanstrengung. Also lassen Sie uns unsere Kräfte bündeln! Beweisen wir den Bürgerinnen und Bürgern wozu unser Land, unser Föderalismus und unsere Demokratie imstande sind! Viele im Land warten geradezu sehnsüchtig auf diesen Schulterschluss."

Es gehe in dem Pakt um die "Arbeit im Maschinenraum" des Staates. Es gehe um "das Drehen an hunderten von Reglern, um dafür zu sorgen, dass der Tanker Deutschland auf Touren kommt", sagte Scholz. In seiner Rede appellierte er ausdrücklich an den CDU-Chef Friedrich Merz, der als Fraktionschef von CDU und CSU Oppositionsführer im Bundestag ist, sich der nationalen Kraftanstrengung anzuschließen. Mit einem "Deutschland-Pakt" will Scholz das Land schneller, moderner und sicherer machen. Es gehe um Tempo statt Stillstand, Handeln statt Aussitzen und Kooperation statt Streiterei.

In dem Zusammenhang räumte er auch ein, dass seine Regierungsparteien in den vergangenen Monaten "zu laut" gestritten hätten. Den Vorgängerregierungen warf er vor, dass in den vergangenen Jahren zu viele auf die lange Bank geschoben worden sei. So sei die Infrastruktur auf Verschleiß gefahren und die Bundeswehr vernachlässigt worden. Außerdem hätten die Vorgängerregierungen den Ausstieg aus Kohle- und Atomstrom beschlossen, gleichzeitig aber den Ausbau der erneuerbaren Energien nicht schnell genug vorangetrieben. "Die Bürgerinnen und Bürger sind diesen Stillstand leid. Und ich bin es auch", sagte Scholz.

Wohlstand für die Zukunft schaffen

Die zentrale Botschaft seines "Deutschland-Pakts" sei, dass man den Grundstein für den Wohlstand und die Stabilität des Landes in zehn, zwanzig, dreißig Jahren lege. Mit Blick auf die schwache Konjunktur sagte Scholz, niemand könne zufrieden sein, wenn Deutschlands Wirtschaft nicht wachse. "Doch wir werden strukturelle Probleme nur mit strukturellen Antworten lösen", sagte Scholz. Das beste Wachstumsprogramm sei, wenn Betriebe nicht mehr so lange auf Betriebserlaubnisse warten müssten.

"Ich halte auch nichts von einem schuldenfinanzierten Strohfeuer namens Konjunkturprogramm, das die Inflationsbekämpfung der EZB konterkarieren würde. Wir sorgen stattdessen dafür, dass unsere Unternehmen jetzt in ihre Zukunft investieren können", sagte Scholz.

Er betonte, dass seine Regierung den Ausbau der Erneuerbaren vorantreibe mit schnelleren Genehmigungen. Dies sei der "sicherste, schnellste und nachhaltigste Weg" zu niedrigen Strompreisen, sagte Scholz. Der Ausbau der Netze würde Investitionen von mehr als 100 Milliarden Euro auslösen und tausende gute Arbeitsplätze schaffen.

Mit Blick auf die USA, wo mit den sogenannten "Inflation Reduction Act" (IRA) Milliarden in den Ausbau von Klimatechnologien gesteckt werden, sagte Scholz, dass Deutschland gemessen an der seiner Größe und Wirtschaftsleistung es mit seinem Klima- und Transformationsfonds es durchaus aufnehmen könne mit dem amerikanischen Gegenstück.

