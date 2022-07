Scholz will mit Bierhoff über Bezahlung im Fußball sprechen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist zu einem Gespräch mit DFB-Direktor Oliver Bierhoff über gleiche Bezahlung für Frauen und Männer in Fußball-Nationalteams bereit. "Natürlich wird er sich auch gerne mit Herrn Bierhoff darüber unterhalten", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch in Berlin.

Scholz hatte am Dienstag auf Twitter gleiche Bezahlung für Frauen und Männer im Sport gefordert - besonders in Nationalteams. Bierhoff hatte daraufhin ein Gespräch mit dem SPD-Politiker angeregt. "Ich lade ihn gerne mal ein. Dann kläre ich ihn ein bisschen besser über die Zahlen auf", sagte er in der ARD.

Hebestreit wies auch darauf hin, dass Scholz die ersten beiden Spiele der Frauen-Nationalelf bei der Europameisterschaft verfolgt habe. "Er wird das auch weiterhin tun." Deutschland hatte die beiden Spiele gegen Dänemark und Spanien gewonnen und sich damit vorzeitig für das Viertelfinale qualifiziert.

Der Deutsche Fußball-Bund ist um eine angemessenere Bezahlung der Frauen bemüht und setzte für die EM eine Rekordprämie aus: Beim Titelgewinn in England gehen jeweils 60 000 Euro an die Spielerinnen./mfi/DP/jha