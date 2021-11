Scholz will mit Koalition auf Augenhöhe Deutschland voranbringen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der wohl künftige Bundeskanzler Olaf Scholz will die neue Koalition auf Augenhöhe führen und verspricht eine Regierung, die Deutschland voranbringt. Zuvor hatten sich SPD, Grüne und FDP auf ein Regierungsprogramm für die kommenden vier Jahre verständigt.

"Uns eint der Glaube an den Fortschritt und daran, dass Politik etwas Gutes bewirken kann. Uns eint der Wille, das Land besser zu machen, es voranzubringen und es beisammenzuhalten", sagte Scholz bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags.

"Es geht uns nicht um eine Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners, sondern um eine Politik der großen Wirkung. Wir wollen uns etwas zutrauen, beim Klimaschutz, beim Umbau unserer Industrie, bei der Modernisierung des Landes, bei der Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Wir wollen mehr Fortschritt wagen."

Die Parteien wollten mit Ehrgeiz und Beharrlichkeit Deutschland zum Vorreiter beim Klimaschutz machen mit dem konsequenten und dem zügigen Ausbau der erneuerbaren Energien sowie mit der Beschleunigung des Planungsrechts. Auch wolle man die Industrie unterstützten beim Umstieg auf eine klimaneutrale Produktion. "Spitzentechnologie made in Germany wird es auch in Zukunft geben", versprach Scholz.

Grünen-Vorsitzender Robert Habeck sagte, die Ampel-Koalition wolle zeigen, dass Wohlstand und Klimaschutz vereinbar sind. "Das Leitbild dieser Regierung ist eine handelnde Gesellschaft, ein investierender Staat und ein Deutschland, das schlichtweg funktioniert", so Habeck. Man werde die erneuerbaren Energien massiv ausbauen, um so den Kohleausstieg vorzuziehen.

FDP-Chef Christian Lindner erklärte, dass das neue Bündnis außerordentlich ambitionierte Vorhaben vereinbart habe und eine Regierung der Mitte sein werde, "die das Land nach vorne" führt. International werde man ein verlässlicher Partner sein.

Auch lobte er, dass er Scholz in den Verhandlungen als "starke Führungspersönlichkeit" erlebt habe. Denn dieser habe eine innere Haltung als Richtschnur für sein Handeln. "Deshalb wird Olaf Scholz ein starker Kanzler der Bundesrepublik Deutschland sein", so Lindner.

Die Ampel-Parteien haben sich knapp zwei Monate nach der Bundestagswahl auf einen 177-seitigen Koalitionsvertrag verständigt. Wer die Ministerien führen soll, wurde nicht offiziell gemacht. Scholz will seiner Partei Vorschläge für die Minister der SPD-Ressorts machen.

Die Parteigremien müssen nun dem Vertragsentwurf noch zustimmen. Die SPD will am 4. Dezember einen Sonderparteitag zum Koalitionsvertrag abhalten. Bei den Grünen sollen erstmals die rund 125.000 Parteimitglieder über die Vereinbarung und die personelle Aufstellung der neuen Regierung abstimmen. Die Urabstimmung soll am Donnerstag starten. Hier will die Grünen-Spitze erklären, wer aus ihren Reihen Minister und Ministerin werden soll. Die Urabstimmung, die digital oder per Brief möglich ist, soll zehn Tage dauern. Für die Annahme des Koalitionsvertrags und die Zustimmung zum Personaltableau ist eine einfache Mehrheit notwendig.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 24, 2021 10:09 ET (15:09 GMT)